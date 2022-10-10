В Украине после обстрелов начались массовые перебои со светом

Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны россии * . Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах, поэтому в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Об этом пишет РБК-Украина .

Первыми о перебоях со светом сообщили жители Киева. После ракетных атак жители Левого берега и Подольского района начали фиксировать проблемы не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом.

В Житомирской области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Поэтому в регионе возможны проблемы с электроэнергией.

Исчез свет и на части территории Черниговской области. Пока причины перебоев неизвестны.

Во Львове в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.

В Хмельницком частично отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.

В Полтавской области фиксируют перебои с электро- и водоснабжением. Эту информацию подтвердил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В Харькове российские оккупанты поразили объект энергетической инфраструктуры. Электроснабжение восстанавливают. В городе остановили метро.

Как сообщал ранее «Курсор», россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно. СМИ и множество Телеграм-каналов сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах пропали свет и/или вода.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!