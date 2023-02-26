В Великобритании самолет летел с мертвым пилотом – подробности жуткой истории

В аэропорту Блэкпула (Великобритания) пилот совершил посадку самолета, на борту которого был мертвый второй пилот.

Об этом сообщает Lad Bible.

По словам первого пилота, являющегося капитаном, он все время думал, что коллега не реагирует на его действия и слова, пытаясь его разыграть. Однако после приземления ситуация стала очевидной. Члены пожарной команды аэропорта и работники скорой помощи сделали все для спасения инструктора, но их усилия были тщетными – медики констатировали смерть.

За 4 месяца до этой трагедии 57-летний мужчина проходил медицинское обследование и его допустили к совершению полетов. Недавно он взошел на борт легкого самолета G-BORL над аэропортом Блэкпул, потому что из-за погоды для полета было необходимо два пилота. Это стало его последним путешествием.

По словам капитана, вскоре после взлета со взлетно-посадочной полосы голова его коллеги неожиданно откинулась назад.

«Пилот хорошо знал инструктора и думал, что тот разыгрывал его, притворяясь, будто дремлет, он даже подумать не мог, что с его товарищем что-то не так. Во время посадки голова инструктора упала на плечо капитана. И даже тогда он все еще думал, что его разыгрывают», – сказано в медицинском отчете.

В Медицинском департаменте Управления гражданской авиации полагают, что смерть инструктора вызвана острой сердечной недостаточностью. Дальше эксперты намерены пересмотреть рекомендации по здравоохранению. Однако специалисты отметили, что несчастные случаи, как и эта трагедия, вызванные заболеваниями сердца – исключение из правил.

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