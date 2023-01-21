В войне с Украиной погибло более 120 тысяч солдат рф, раненых — в разы больше

По состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уже ликвидировали около 120 тысяч 160 российских захватчиков с начала полномасштабной войны. При этом только за минувшие сутки жизни лишились не менее 860 солдат рф*.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о подтвержденных данных. Реальное число жертв развязанной путиным войны со стороны рф может быть куда больше. Дело в том, что украинская сторона не может оперативно собрать данные о потерях рф на оккупированных ею территориях и в зонах активных боевых действий.

Точное количество раненых россиян также неизвестно, но эксперты говорят, что оно минимум в два с половиной раза больше числа убитых и давно превысило 300 тысяч.

Также уничтожены 3 140 (+1) танков рф, боевых бронированных машин – 6 256 (+15), артиллерийских систем – 2 135 (+6), РСЗО – 443 (+1), средств ПВО – 220 (+0), самолетов – 287 (+0), вертолетов — 277 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 891 (+5), крылатых ракет — 749 (+0), кораблей /катеров — 17 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 918 (+15), специальной техники – 193 (+3).

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!