В войне с Украиной погибло более 120 тысяч солдат рф, раненых — в разы больше

11:44, Сегодня
Происшествия, Политика
солдаты россии фото
Фото: depositphotos.com

Российские войска несут огромные потери на всех направлениях фронта. При этом кремль продолжает скрывать от граждан реальное число убитых

По состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уже ликвидировали около 120 тысяч 160 российских захватчиков с начала полномасштабной войны. При этом только за минувшие сутки жизни лишились не менее 860 солдат рф*.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о подтвержденных данных. Реальное число жертв развязанной путиным войны со стороны рф может быть куда больше. Дело в том, что украинская сторона не может оперативно собрать данные о потерях рф на оккупированных ею территориях и в зонах активных боевых действий.

Точное количество раненых россиян также неизвестно, но эксперты говорят, что оно минимум в два с половиной раза больше числа убитых и давно превысило 300 тысяч.

Также уничтожены 3 140 (+1) танков рф, боевых бронированных машин – 6 256 (+15), артиллерийских систем – 2 135 (+6), РСЗО – 443 (+1), средств ПВО – 220 (+0), самолетов – 287 (+0), вертолетов — 277 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 891 (+5), крылатых ракет — 749 (+0), кораблей /катеров — 17 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 918 (+15), специальной техники – 193 (+3).

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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