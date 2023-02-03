В зале торжеств в Хайфе получил ножевое ранение мужчина

В Хайфе в торжественном зале произошел инцидент, в результате которого 18-летний парень получил ножевое ранение. Полицейские предполагают, что пострадавший мог поскользнуться.

Об этом сообщает «Newsru«.

Как отмечено в сообщении, чп произошло в зале торжеств, расположенном на улице Халуцей а-Таасия. Парня госпитализировали в больницу РАМБАМ. Медики оценивают его ранение как средней тяжести. По данным издания, пострадавший — житель Кирьт-Моцкина, является работником этого заведения.

На место происшествия прибыли представители Министерства труда Израиля. Чиновники начали расследование инцидента. Тем временем правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно в полиции заявили, что работник зала мог получить ножевое ранение случайно, поскольку поскользнулся.

Напомним, в Самарии в поселении Бейт-Эль террорист напал с ножом на фермера. Злоумышленника обезвредили, в инциденте никто не пострадал. Полиция начала расследование по делу, а преступника задержали.

Также «Курсор» писал о подобном инциденте в Германии. Там мужчина напал с ножом на пассажиров поезда. В результате погибли два человека, еще пятеро — получили ранения. Трагедия произошла в поезде, следовавшем из Киля в Гамбур. Сам злоумышленник также получил ранения и был задержан полицией.