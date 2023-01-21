В Самарии террорист напал с ножом на человека: первые подробности

В поселении Бейт-Эль (Иудея и Самария) террорист попытался ударить ножом фермера.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Террориста удалось обезвредить, в инциденте никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что поздно вечером в пятницу, 20 января, в Джиср-аз-Зарка произошла перестрелка, в результате чего ранение получил 18-летний подросток. На место происшествия прибыла бригада марамедиков МАДА, оказавших юноше первую помощь.

Далее пострадавшего госпитализировали в медучреждение «Гилель Яффе» в Хадере, где он находится в состоянии средней степени тяжести. Полицейские уже расследуют факт стрельбы.

Также «Курсор» сообщил, что вчера суд решил освободить мать годовалого ребенка, которого полицейские нашли запертым в клетке в квартире во время рейда по наркопритонам. Женщина была освобождена без ограничительных условий, потому что она мать шестерых детей, за которыми должна ухаживать.

«Я хочу домой. Я хочу своих детей, я ничего не сделала», – сказала задержанная перед судом, не сдерживая слез.

Во время судебных слушаний правоохранители подтвердили, что подозреваемую нашли внутри здания, но не там, где располагалась клетка. По словам ее адвоката, в суде решили ее отпустить, потому что в деле «не было никакого криминала».

Ее родственники говорят, что женщина на непродолжительное время вышла к своему брату в том же доме, пока дети в ходе игры решили запихнуть младшего брата в клетку, оставшуюся от попугая. Эксперты не обнаружили следов насилия на теле ребенка, а потому словам женщина поверили.

Одновременно с этим полиция сомневается, что речь идет о разовом случае. По мнению правоохранителей, ребенок регулярно находился в клетке, где также обнаружили для него подушки. Также известно, что по итогам рейда в квартире были задержаны двое молодых людей и конфискованы наркотические вещества, но, по словам матери детей, она с этим никак не связана.