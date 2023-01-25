В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, есть жертвы

Злоумышленник также получил ранения и был задержан.

В среду, 25 января, в Германии мужчина совершил ножевое нападение на пассажиров поезда. В результате чрезвычайного происшествия, два человека скончались, еще пятеро получили ранения.

Об этом пишет Spiegel.

Трагический инцидент произошел в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург. Около 14:55 по местному времени силовики получили сообщение о нападении на пассажиров, когда транспорт приближался к станции Брокштедт.

Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет нанес ножевые ранения нескольким человек. Сам злоумышленник также получил ранения и был задержан полицией. Мотивы нападения расследуются.

Министр внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабине Зюттерлин-Вак прокомментировала инцидент с нападением.

«Мы шокированы и в ужасе от того, что произошло нечто подобное», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал ранее, что в Ришон ле-Ционе полиция задержала 20-летнего мужчину за то, что тот угрожал ножом 50-летней водительнице. Инцидент произошел посреди шоссе 431.

Еще мы писали, что в поселении Бейт-Эль (Иудея и Самария) террорист попытался ударить ножом фермера. Злоумышленника удалось обезвредить, в инциденте никто не пострадал.

Напомним, что 48-летний мужчина получил ножевые ранения на бульваре Ротшильда в Хадере во время произошедшего там инцидента с применением насилия.

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