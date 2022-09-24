Водитель арабского автобуса подвергся нападению недалеко от Модиина

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента недалеко от города Модиин-Маккабим-Реут, расположенном в Центральном округе между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Водитель арабского автобуса был атакован неизвестными. Его забросали камнями.

Об этом сообщает 24 сентября сообщает The Jerusalem Post.

По предварительным данным, пострадал водитель Мумзар Карами. Он работает в израильской автобусной компании Kavim. Он боялся, что его убьют, поэтому не стал рисковать и остановил движения.

Правоохранители начали расследовать инцидент. После соответствующей проверки будут объявлены результаты.

Ранее «Курсор» сообщал, что накануне праздников Тишрей активизировались атаки на систему безопасности, которая находится в режиме боевой готовности. Сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности на территории Самарии.

ЦАХАЛ перешел в режим повышенной готовности на фоне обстрелов полиции и опасений столкновений на Храмовой горе. В связи с предупреждением об отдельных обстрелах тысячи полицейских будут охранять Иерусалим, также будут усилены силы для контроля в Самарии. Это позволит предупредить подобные преступления.

Также «Курсору» стало известно, что арабы напали на мужчину и отобрали у него автомобиль. Израильтянин, был легко ранен после того, как подозреваемые палестинцы вытащили его из автомобиля, ограбили и скрылись на его автомобиле в Калькилии. Полиция регулярно предупреждает, что вход в зону А запрещен нормами законодательства. Многие израильтяне, которые входят в зоны А и В для торговли или обедов в ресторанах рискуют своей жизнью и имуществом. Они часто становятся жертвами нападений, грабежей, краж, угроз и даже линчевания. Сотрудники правоохранительных органов просят соблюдать все меры предосторожности и не рисковать своей жизнью.