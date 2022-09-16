В Калькилии арабы напали на израильтянина и отобрали машину

Израильтянин на своем автомобиле прибыл ко въезду в город Калькилия, чтобы сделать покупки, но был атакован палестинцами.
Об этом сообщает kikar.
Водитель автомобиля, израильтянин, был легко ранен после того, как подозреваемые палестинцы вытащили его из автомобиля, ограбили и скрылись на его автомобиле в Калькилии.
Израильская полиция предупреждала и вновь повторяет, что вход в зону А запрещен законом и представляет опасность. Многие израильтяне, которые входят в зоны А и В, с целью торговли, покупок, ремонта автомобилей или обедов в ресторанах, рискуют своей жизнью и имуществом. Они часто становятся жертвами нападений, грабежей, краж, угроз и даже линчевания.
В лучшем случае силы безопасности спасут их с места происшествия. Полиция призывает сохранять свою безопасность и избегать входа в эти районы.
Ранее Курсор писал о подробностях теракта в Кармеле: что известно в настоящий момент. ЦАХАЛ проводит операцию по розыску преступника, стрелявшего в четверг по ешиве в Кармеле. 18-летний пострадавший находится в больнице “Сорока” с ранениями средней тяжести.
Также мы сообщали, что ЦАХАЛ отправил дежурные патрули в поселок Кармель: сообщают о стрельбе. Армия обороны Израиля направила дежурные патрули в поселок Кармель после полученного сообщения о выстрелах в районе.