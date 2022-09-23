Волна атак: в преддверии праздников ЦАХАЛ перевели в состояние повышенной готовности

В преддверии праздников Тишрей на фоне последней волны атак система безопасности находится в режиме боевой готовности, также усилены меры в Самарии.

В преддверии праздников, а также на фоне последней волны обстрелов полиции и опасений столкновений на Храмовой горе, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности.

В связи с предупреждением об отдельных обстрелах тысячи полицейских будут охранять Иерусалим, также будут увеличены силы в Самарии и в Голани будут увеличены.

В полиции подчеркивают: «Ни в коей мере не планируется изменять программу, подготовленную к празднику».

После последней волны атак наблюдается пик настороженности в системе безопасности в преддверии праздников Тишрей. Терроризм не прекращается в последние дни: ночью в четверг ножевой теракт недалеко от Модиина, также ночью с четверга на пятницу были обстреляны дома в поселке Брача в Самарии.

Ранее Курсор писал о теракте на перекрестке Шилат: пострадали пять человек. Террориста, напавшего на толпу, ликвидировал сотрудник полиции, который был в штатском.

Также мы сообщали, что полицейский рассказал, как обезвредил террориста. «Краем глаза я увидел мужчину, бегущего от бордюра к машине. Он быстро подошел ко мне и выхватил нож — тогда я застрелил его», — поделился сержант, который даже не был на дежурстве.

Напомним, наш сайт информировал, что палестинец сбил на авто солдата ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: подробности.