Волонтеры эвакуировали 13 раненных из Украины в Израиль

Во вторник ночью волонтеры ЗАКА осуществили самую крупную на данный момент операцию по эвакуации раненых из Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал.
Специальным самолетом, переоборудованным в передвижной госпиталь, в Израиль было доставлено 13 человек, которые нуждаются в срочной медицинской помощи и госпитализации.
Операция по их эвакуации длилась в общей сложности 5 дней при поддержке еврейских общин Украины.
Курсор ранее писал, что Израиль объявил о льготах на жилье и здравоохранение для беженцев из Украины. Почти 7 тысяч украинских беженцев, не имеющих права на израильское гражданство, въехали в страну после вторжения россии* в конце прошлого месяца, по данным Управления по делам населения Израиля, и еще тысячи ожидаются в ближайшие дни и недели.
Также сообщалось, что в семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию. Пункты по приему документов на репатриацию будут действовать в семи городах. Список городов — Ноф а-Галиль, Нетания, Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шева, Иерусалим, Хайфа.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!