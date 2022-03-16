Волонтеры эвакуировали 13 раненных из Украины в Израиль

Израиль продолжает помогать украинским беженцам — сегодня закончилась операция по срочной эвакуации из Украины 13 раненных граждан, которая длилась пять дней.

Во вторник ночью волонтеры ЗАКА осуществили самую крупную на данный момент операцию по эвакуации раненых из Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Специальным самолетом, переоборудованным в передвижной госпиталь, в Израиль было доставлено 13 человек, которые нуждаются в срочной медицинской помощи и госпитализации.

Операция по их эвакуации длилась в общей сложности 5 дней при поддержке еврейских общин Украины.

Курсор ранее писал, что Израиль объявил о льготах на жилье и здравоохранение для беженцев из Украины. Почти 7 тысяч украинских беженцев, не имеющих права на израильское гражданство, въехали в страну после вторжения россии* в конце прошлого месяца, по данным Управления по делам населения Израиля, и еще тысячи ожидаются в ближайшие дни и недели.

Также сообщалось, что в семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию. Пункты по приему документов на репатриацию будут действовать в семи городах. Список городов — Ноф а-Галиль, Нетания, Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шева, Иерусалим, Хайфа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!