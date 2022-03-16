Израиль объявил о льготах на жилье и здравоохранение для беженцев из Украины

Более 7 тысяч украинских беженцев теперь будут иметь право на получение временного жилья, продовольственная и материальной помощи, а также доступа к медицинскому страхованию.

Израиль будет предоставлять основные услуги тысячам украинских беженцев, прибывающих в страну.

Об этом заявляет Министерство социального обеспечения.

Почти 7 тысяч украинских беженцев, не имеющих права на израильское гражданство, въехали в страну после вторжения россии* в конце прошлого месяца, по данным Управления по делам населения Израиля, и еще тысячи ожидаются в ближайшие дни и недели.

До сих пор эти беженцы находились в Израиле по туристическим визам, которые не предоставляют им никаких социальных услуг, таких как здравоохранение, образование или помощь с жильем.

Премьер-министр Нафтали Беннет поручил Министерству социального обеспечения решить эту проблему и предоставить беженцам основные услуги.

«Согласно плану, Министерство социального обеспечения предоставит беженцам временное жилье, продовольственную и материальную помощь, социальные услуги и другие права, такие как медицинское страхование и зачисление в систему образования», — говорится в сообщении министерства.

Министерство также заявляет, что будет работать специальная телефонная линия для украинских беженцев, чтобы предоставлять им другую помощь по мере необходимости.

«Особое внимание в плане будет уделено оказанию всесторонней помощи пожилым беженцам, детям, молодежи из группы риска и людям с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении министерства.

Курсор ранее писал, что в семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию. Пункты по приему документов на репатриацию будут действовать в семи городах. Список городов — Ноф а-Галиль, Нетания, Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шева, Иерусалим, Хайфа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!