В семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию

Граждане Украины, россии* и Беларуси, приехавшие в Израиль в качестве туристов, не обязаны проходить обычный процесс при смене статуса. Они могут не обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.
Пункты Натива для приема документов на репатриацию для граждан этих стран будут функционировать в семи городах Израиля.
Сохраните эти контакты и передайте вашим родным.
«Курсор» ранее публиковал информацию для граждан Израиля, имеющих родственников первой линии в Украине. Израильтяне, у которых есть родные на территории Украины, могут сохранить и передать им контакты лиц, ответственных за помощь и эвакуацию в Израиль.
Кроме того, редакция «Курсора» писала, что министр внутренних дел настаивает на изменении порядка приема украинских беженцев. Министерство иностранных дел ввело особый порядок регистрации граждан Украины, приезжающих в Израиль после вторжения российских войск.
Также сообщалось, что МИД Украины поблагодарил Израиль за поддержку. Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим украинским коллегой о поддержке и усилиях Израиля.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!