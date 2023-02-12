ВОЗ: Землетрясения в Турции и Сирии затронули почти 26 млн человек

В той или иной степени от землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, пострадали почти 26 млн человек.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации, в Турции, где в результате землетрясения обрушилось более 4000 зданий, частично или сильно пострадали 15 больниц. В то же время в Сирии, где система здравоохранения уже была разрушена за 12 лет войны, понесли ущерб по меньшей мере 20 медучреждений.
Общее количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего в понедельник, достигло 28 192 человек.
«Курсор» писал ранее, что в пятницу утром, 10 февраля, израильские спасатели вытащили 10-летнего мальчика из обрушившегося здания на юго-востоке Турции, спустя примерно 100 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе.
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