ВОЗ: Землетрясения в Турции и Сирии затронули почти 26 млн человек

Среди них особо уязвимыми считаются более пяти миллионов человек.

В той или иной степени от землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, пострадали почти 26 млн человек.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Как констатировали в ВОЗ, всего в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии — 11 млн человек. Среди них особо уязвимыми считаются более пяти миллионов человек, в том числе около 350 000 пожилых людей и более 1,4 миллиона детей.

По данным организации, в Турции, где в результате землетрясения обрушилось более 4000 зданий, частично или сильно пострадали 15 больниц. В то же время в Сирии, где система здравоохранения уже была разрушена за 12 лет войны, понесли ущерб по меньшей мере 20 медучреждений.

Общее количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего в понедельник, достигло 28 192 человек.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу утром, 10 февраля, израильские спасатели вытащили 10-летнего мальчика из обрушившегося здания на юго-востоке Турции, спустя примерно 100 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе.

Читайте также, что израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей«, возникшую в Турции после землетрясений.