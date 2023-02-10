Специалисты ЦАХАЛа спасли 10-летнего мальчика из-под завалов в Турции

Израильские военные специалисты по поиску и спасению в пятницу утром вытащили 10-летнего мальчика из обрушившегося здания на юго-востоке Турции, спустя примерно 100 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе.
Драматическое спасение из-под завалов в Кахраманмараше довело число турецких гражданских лиц, спасенных командованием тыла, до 18, по данным Армии обороны Израиля.
«Спасатели оказали мальчику жизненно необходимую медицинскую помощь во время спасения, а затем перевезли его в больницу для дальнейшего лечения», — сообщили в ЦАХАЛе.
Информации о состоянии мальчика не поступало.
Команде удалось извлечь мальчика из-под массы обрушившегося бетона и искореженного металла.
Ранее израильский врач рассказал о драматическом спасении женщины в Турции.
Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.
Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.