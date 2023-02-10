Специалисты ЦАХАЛа спасли 10-летнего мальчика из-под завалов в Турции

13:38, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
землетрясение в турции скриншот
Фото: скриншот из Youtube

Израильские специалисты спасли уже 18 людей из-под завалов в Турции. Все люди оказались в опасности после недавней серии землетрясений, которая охватила большую часть Турции.

Израильские военные специалисты по поиску и спасению в пятницу утром вытащили 10-летнего мальчика из обрушившегося здания на юго-востоке Турции, спустя примерно 100 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в регионе.

Драматическое спасение из-под завалов в Кахраманмараше довело число турецких гражданских лиц, спасенных командованием тыла, до 18, по данным Армии обороны Израиля.

«Спасатели оказали мальчику жизненно необходимую медицинскую помощь во время спасения, а затем перевезли его в больницу для дальнейшего лечения», — сообщили в ЦАХАЛе.

Информации о состоянии мальчика не поступало.

Команде удалось извлечь мальчика из-под массы обрушившегося бетона и искореженного металла.

Ранее израильский врач рассказал о драматическом спасении женщины в Турции.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.

Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.

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