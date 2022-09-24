Возле Петах-Тиквы сбит насмерть водитель электрического велосипеда

50-летний мужчина погиб в результате столкновения с автомобилем на шоссе №471.

В субботу, 24 сентября, недалеко от Петах-Тиквы погиб 50-летний водитель электровелосипеда.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что трагедия произошла вследствие того, что мужчину сбил автомобиль на шоссе №471.

«Прибывшая на место бригада МDA констатировала его смерть. Водитель автомобиля — молодой человек около 18-ти лет — в лечении не нуждался», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в среду, 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист.

На место инцидента приехала бригада скорой помощи «Маген Давид Адом», которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение в Нагарии в критическом состоянии, но во время проведения сердечно-легочной реанимации мотоциклист скончался от полученных в аварии травм.

Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

Курсор писал ранее, что 16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Ассута» в Ашдоде.

Еще мы писали, что на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек. По предварительной информации, грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей.

Напомним, в Афуле на перекрестке бульваров Бен-Гурион и Ицхак Рабин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой мужчина.