Возле университета Хайфы обнаружено тело 24-летней девушки

Рано утром мужчина, гулявший вдоль ручья в Хайфе, обнаружил тело девушки, о чем он сообщил в MDA.

Тело 24-летней женщины было найдено вдоль ручья недалеко от университета Хайфы в субботу вечером, сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Об этом пишет Times of Israel.

По данным службы спасения, ее тело было найдено мужчиной, который гулял у ручья Нахаль Келах в районе горы Кармель, недалеко от кампуса Хайфского университета.

В заявлении MDA говорится, что сообщение об обнаружении тела женщины, гулявшей в местном живописном районе, поступило около 10 часов вечера. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Личность женщины не была немедленно раскрыта для публикации.

Обстоятельства ее смерти неизвестны. Полиция начала расследование инцидента. Служба скорой помощи не сообщила о каких-либо следах борьбы на теле женщины.

Согласно сообщениям СМИ, тело было найдено в труднодоступной местности, и для его извлечения потребовалась помощь специальной добровольной спасательной службы, действующей в регионе Галилеи.

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