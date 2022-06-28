За год в Германии зарегистрировано почти три тысячи антисемитских инцидентов

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил о том, что в стране в 2021 году происходило по семь антисемитских инцидентов в день

Группа, отслеживающая антисемитизм в Германии, сообщает, что в прошлом году в стране было зафиксировано более 2700 инцидентов, включая 63 нападения и шесть случаев насилия.

В своем отчете Департамент исследований и информации по антисемитизму, или RIAS, сообщает, что пандемия коронавируса с ее антиеврейскими конспирологическими нарративами и ближневосточный конфликт с антисемитской критикой Израиля были основными причинами 2738 зафиксированных инцидентов.

По данным группы, в число инцидентов входят как уголовные, так и не уголовные преступления.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн называет количество инцидентов — более семи в день — пугающим, но при этом говорит, что «в то же время каждый из зарегистрированных инцидентов — это шаг к снижению мрачных цифр».

Правые экстремисты несут ответственность за 17% инцидентов, но более половины всех антисемитских инцидентов не могут быть отнесены к определенным политическим взглядам, говорится в докладе.

К случаям «крайнего насилия» RIAS отнесла нападение на еврейского участника акции в поддержку Израиля в Гамбурге и стрельбу в еврейском общинном центре в Берлине.

Курсор ранее писал, что кандидата в Палату представителей от Колорадо раскритиковали за антисемитские твиты. «Элизабет Эппс, кандидат в 6-й округ штата Колорадо, вызывает возмущение в своем округе после того, как ее ужасающие твиты, отражающие риторику сторонников превосходства белой расы о еврейской власти и контроле, вновь стали известны», — заявила в Твиттере наблюдательная организация StopAntisemitism.