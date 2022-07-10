Забеги с быками в Испании обернулись травмами для 22 человек

20:11, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

В Испании каждый год проходят забеги с быками, которые каждый год заканчиваются травмами у многих участников — в этом году пострадали более двадцати человек.

По меньшей мере 22 человека получили ранения за три дня на фестивале Сан-Фермин в Испании, где проходит забег быков по улицам города. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в первый день забегов пострадали 6 человек, во второй день — 8 человек, большинство из них получили легкие травмы.

На третий день празднования в общей сложности пострадали еще 8 человек, трое из них попали под рога быков.

«Третий и самый массовый энсьеро 2022 года, который впервые выпал на выходной день и поэтому в нем участвовало гораздо больше бегунов, чем в двух предыдущих, прошел быстро и закончился тем, что трое пострадали от рогов быков», — сообщает газета Vanguardia.

Празднования в честь Святого Фермина, покровителя Памплоны и Наварры, проходят каждый год с 6 по 14 июля.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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