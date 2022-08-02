Застрелиться вдвоем: полиция предотвратила двойное самоубийство на юге страны

Отец 18-летнего юноши сообщил в полицию, что видел разговор, в котором его сын выразил желание покончить с собой. Было проведено расследование и выяснилось, что планировалось двойное самоубийство.

Полиции удалось предотвратить вчера (понедельник) суицидальный акт двух молодых людей, 18 лет и 21 года, которые уже собирались приобрести оружие и совершить акт самоубийства.

Вчера около 17:00 в колл-центр подразделения 105 в кибуце Лахав поступил звонок, в котором отец 18-летнего юноши сообщил, что видел разговор своего сына в одном из приложений, в котором он выразил желание покончить с жизнью.

Национальное подразделение по защите детей в Интернете начало проводить оперативные операции по установлению его местонахождения. В результате проведенных мероприятий стало ясно, что 18-летний парень встретился с 21-летним и что они направились для приобретения оружия, чтобы вместе совершить самоубийство.

Полиции удалось установить местонахождение этих двоих менее чем за час, патрульные сотрудники районного участка связались с ними и передали их для продолжения отработки соответствующих факторов.

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