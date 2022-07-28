ДТП в Ариэле: погиб 6-летний ребенок

Палестинская женщина, чьи действия привели к аварии, получила ранения средней тяжести и была переведена в больницу в ПА для оказания медицинской помощи.

СМИ сообщили, что в результате серьезной автокатастрофы в городе Ариэль погиб шестилетний Матан Зинман, а остальные члены его семьи получили ранения.

Авария произошла на шоссе 60 в районе перекрестка Маалех Левона. По данным полиции, автомобиль под управлением палестинской женщины по неизвестным причинам свернул на другую полосу и в итоге столкнулся с машиной, принадлежащей семье Матана Зинмана. По словам полицейских, они подозревают, что в момент аварии палестинка пользовалась мобильным телефоном.

Пять членов его семьи были доставлены для оказания медицинской помощи в больницы «Хадасса» на горе Скопус и в Эйн-Кереме, они получили травмы средней тяжести, еще один член семьи находится в тяжелом состоянии.

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