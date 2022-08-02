ЦАХАЛ приказал закрыть дороги в районе Газы: названа причина

Железнодорожные линии из Ашкелона в Нетивот также были остановлены из-за опасений противотанкового огня из прибрежного анклава.

Израильские военные приказали закрыть несколько основных автомагистралей вдоль границы с Газой во вторник утром в качестве меры предосторожности против возможных атак из прибрежного анклава. Все потому, что несколько часов назад в Самарии был арестован высокопоставленноый член палестинской террористической группировки «Исламский джихад».

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что решение было принято после ситуационной оценки, в ходе которой армия выявила всплеск активности боевиков, связанных с «Исламским джихадом», что представляло «прямую угрозу возможного нападения на израильское гражданское население».

מחשש לתגובה על מעצר בכיר הג'יהאד: חסימות צירים בעוטף עזה, תנועת הרכבות בין אשקלון לשדרות הופסקה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/GU8Es6SJK0 — גלצ (@GLZRadio) August 2, 2022

Закрытые автомагистрали включали Маршрут 4 от перекрестка Зиким до перекрестка Эрез; Маршрут 34 от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам; и Маршрут 232 от перекрестка Нир Ам до перекрестка Керем Шалом; и подъездные пути для фермеров к западу от трассы 232.

Армия также закрыла пляж Зиким у границы с Газой и начала блокировать движение между Ашкелоном и Сдеротом.

Соответственно, ЦАХАЛ также закрыл переход Эрез для пешеходов, въезжающих в Газу и выезжающих из нее. Пограничный контрольно-пропускной пункт ежедневно используют тысячи палестинских рабочих.

Израильские железные дороги объявили о прекращении движения поездов между южными городами Ашкелон и Нетивот, а также о временном закрытии близлежащей станции Сдерот.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты.