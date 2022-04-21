Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь

Украинский лидер сообщил во время пресс-конференции, что Украина готовится к военному пути деблокады Мариуполя, однако в любой момент согласится на дипломатическое решение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть два пути освобождения мирных жителей и военных из блокированного Мариуполя: военный и дипломатический.

Он заявил, что военный требует помощи партнеров, в том числе поставок оружия.

«Разблокирование города Мариуполя возможно несколькими путями. Есть военный путь. Мы должны к нему подготовиться, и мы готовимся мощно, и нам нужна помощь наших партнеров. Для нас это сложно. Нам нужно соответствующее оружие», — сказал Зеленский.

Что касается дипломатического пути, то, по словам Зеленского, он может освободить людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также формулу «раненый за раненого», но россия* не соглашается.