Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть два пути освобождения мирных жителей и военных из блокированного Мариуполя: военный и дипломатический.
Он заявил, что военный требует помощи партнеров, в том числе поставок оружия.
«Разблокирование города Мариуполя возможно несколькими путями. Есть военный путь. Мы должны к нему подготовиться, и мы готовимся мощно, и нам нужна помощь наших партнеров. Для нас это сложно. Нам нужно соответствующее оружие», — сказал Зеленский.
Что касается дипломатического пути, то, по словам Зеленского, он может освободить людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также формулу «раненый за раненого», но россия* не соглашается.
Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.
Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!