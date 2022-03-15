Зеленский: российские оккупанты убили 97 украинских детей

Российские войска ежедневно атакуют мирные кварталы Мариуполя, Харькова и других украинских городов. В результате ракетных атак часто страдают не только взрослые, но и дети.

С начала вторжения россии* погибло 97 украинских детей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте Канады.

«Они уже убили 97 украинских детей», — сказал Зеленский в видеообращении, добавив, что российские военные «разрушают все: мемориальные комплексы, школы, больницы, жилые комплексы».

«Мы не просим многого. Мы просим справедливости, реальной поддержки, которая поможет нам победить, защитить [себя], спасти жизни», — говорит он, получая бурные аплодисменты законодателей.

Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.

Также сообщалось, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также Курсор писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!