Зеленский: Российские войска виновны в сотнях изнасилований

18:11, Вчера
Происшествия, Новости СНГ
Владимир Зеленский фото
Фото: скриншот из YouTube

Президент Украины заявил, что российские солдаты в оккупированных районах не гнушаться изнасилованиями не только молодых девушек, но даже и совсем маленьких детей.

Владимир Зеленский заявил, что следователи получили сообщения о «сотнях случаев изнасилования» в районах, ранее оккупированных российскими войсками, включая сексуальные нападения на маленьких детей.

«На территориях, освобожденных от оккупантов, продолжается фиксация и расследование военных преступлений, совершенных россией*. Почти каждый день мы находим новые массовые захоронения», — заявил он литовским законодателям по видеосвязи.

«Зафиксированы сотни случаев изнасилования, в том числе молодых девушек и совсем маленьких детей. Даже младенца!»

Ранее редакция нашего сайта писала, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче. Кошмарные подробности о многочисленных изнасилованиях солдатами российской армии в Буче потрясли мир. Уполномоченный Верховной Рады Украины рассказала о трагической судьбе девушек, которых держали в подвале и подвергали насилию.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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