Зеленский: Российские войска виновны в сотнях изнасилований

Президент Украины заявил, что российские солдаты в оккупированных районах не гнушаться изнасилованиями не только молодых девушек, но даже и совсем маленьких детей.

Владимир Зеленский заявил, что следователи получили сообщения о «сотнях случаев изнасилования» в районах, ранее оккупированных российскими войсками, включая сексуальные нападения на маленьких детей.

«На территориях, освобожденных от оккупантов, продолжается фиксация и расследование военных преступлений, совершенных россией*. Почти каждый день мы находим новые массовые захоронения», — заявил он литовским законодателям по видеосвязи.

«Зафиксированы сотни случаев изнасилования, в том числе молодых девушек и совсем маленьких детей. Даже младенца!»