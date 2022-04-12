Зеленский: Российские войска виновны в сотнях изнасилований

Владимир Зеленский заявил, что следователи получили сообщения о «сотнях случаев изнасилования» в районах, ранее оккупированных российскими войсками, включая сексуальные нападения на маленьких детей.
«На территориях, освобожденных от оккупантов, продолжается фиксация и расследование военных преступлений, совершенных россией*. Почти каждый день мы находим новые массовые захоронения», — заявил он литовским законодателям по видеосвязи.
«Зафиксированы сотни случаев изнасилования, в том числе молодых девушек и совсем маленьких детей. Даже младенца!»
Ранее редакция нашего сайта писала, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче. Кошмарные подробности о многочисленных изнасилованиях солдатами российской армии в Буче потрясли мир. Уполномоченный Верховной Рады Украины рассказала о трагической судьбе девушек, которых держали в подвале и подвергали насилию.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!