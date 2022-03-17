Землетрясение в Японии: два человека погибли

Два человека погибли в результате землетрясения, один в регионе Фукусима и второй в соседнем Мияги, по данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, более 90 человек получили ранения.

Два человека погибли и десятки получили ранения в результате мощного землетрясения, которое сотрясло значительную часть восточной Японии и вызвало предупреждение о цунами.

Жители и чиновники на северо-востоке страны все еще пытаются оценить ущерб после землетрясения магнитудой 7,4.

Предупреждение о цунами в некоторых районах северо-восточной Японии отменено, после того как власти зафиксировали уровень воды в некоторых районах на 30 сантиметров выше обычного.

В течение ночи и утра в регионе продолжаются многочисленные толчки меньшей силы.

Первые сообщения об ущербе выглядят относительно незначительными, в стране с жесткими строительными нормами, призванными защитить от разрушений в результате частых землетрясений. Официальные лица говорят, что на атомных станциях не было никаких отклонений от нормы.

Землетрясение произошло на глубине 60 километров (37 миль) от побережья Фукусимы, а несколькими минутами ранее в том же районе произошел еще один сильный толчок магнитудой 6,1, сообщает Метеорологическое агентство Японии.

Курсор ранее сообщал, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 и объявлено предупреждение о цунами. Сильное землетрясение потрясло северо-восточное побережье Японии в среду, оставив часть Токио без электричества и вызывая предупреждение о цунами.