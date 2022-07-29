Житель Иерусалима обвиняется в мошенничестве и подделке документов

32-летний житель Иерусалима использовал чужие банковские карты для того, чтобы совершать различные сделки и покупки в Израиле. Ему уже предъявлено обвинение.

Окружная прокуратура Иерусалима представила сегодня в мировой суд города обвинительное заключение против 32-летнего Авраама Карди за преступления, связанные с мошенничеством и подлогом в отношении владельцев бизнеса и поставщиков услуг, которые он совершил в различных случаях на общую сумму более 120 тысяч шекелей.

Согласно обвинительному заключению, мужчина совершал различные сделки и покупки в Израиле, используя данные кредитных карт других лиц из зарубежных стран.

В обвинительном заключении ему вменяется в вину совершение преступлений: получение чего-либо обманным путем, подделка документа, использование поддельного документа, получение чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, подделка документа с целью получения чего-либо при отягчающих обстоятельствах, использование поддельного документа при отягчающих обстоятельствах и подделка документа с целью получения чего-либо.

Обвинение просит суд вынести постановление об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.