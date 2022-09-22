Жительница Ирландии проглотила полсотни батареек и осталась жива

66-летняя жительница Ирландии решила принести вред своему здоровью и проглотила 50 пальчиковых батареек типа АА и ААА. Когда врачи привезли ее на обследование, то очень удивились тому, что женщине удалось выжить.

Об этом сообщает Techinsider.

О том, что ирландка проглотила батарейки врачи узнали, когда сделали рентген и увидели в ее животе множество инородных предметов. Но им не удалось повредить желудочно-кишечный тракт. Медики больницы Святого Винсента в Дублине решили прибегнуть к «консервативному» методу лучения и начали выжидать, сколько батареек выйдет естественным путем. В течение недели пять батареек типа АА вышли, а другие бы не смогли этого сделать безболезненно, как показал снимок. К тому же, у пострадавшей начались боли в животе.

Хирурги сделали женщине лапаротомию, небольшой надрез, чтобы получить доступ к брюшной полости, потом сделали надрез в желудке и удалили 46 батареек. Проблем с выздоровлением у пациентки не было.

«Курсор» писал ранее, что исследователи создали новую батарею, способную работать при отрицательных температурах.

Еще мы писали, что ученые из Индии придумали экологически чистую батарейку, в состав которой входит алоэ. Так, ученые использовали растительный электролит, вместо привычной смеси из вредных химикатов.