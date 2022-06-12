Исследователи создали новую батарею, способную работать при отрицательных температурах

Эти типы батарей работают за счет положительной стороны двух электрически заряженных пластин внутри батареи, в конечном итоге теряя свои ионы, которые проходят через электролит к отрицательной пластине. Когда батарея подключена, ионы возвращаются в исходное положение.

Ученые смогли разработать аккумулятор, способный работать при минусовых температурах.

В документе, опубликованном инженерами-химиками в Китае, литий-ионные батареи работают при температуре -35 градусов по Цельсию.

Однако в холодных условиях ионы с трудом выходят из электролита и движутся к отрицательной пластине. Новое исследование, опубликованное в журнале ACS Central Science, предлагает решение: заменить графит, который обычно используется для изготовления отрицательных пластин, новым соединением кобальта.

Нагревая соединение до очень высоких температур, они вдавили атомы в плоскую пластину, которая все еще более неровная, чем графит — материал, который традиционно используется в батареях.

Чем больше выпуклостей, тем легче ионам лития зацепиться за них и работать более эффективно. «Ключ к решению проблемы потери емкости при низких температурах лежит в корректировке конфигурации поверхностных электронов углеродного анода», — пишут исследователи.

Получившаяся батарея работала при низких температурах, сохраняя свою мощность более 200 циклов зарядки и перезарядки.

В настоящее время этот метод был опробован только на небольших батареях — конструкция в форме монеты, которая используется в часах. Исследователям нужно будет проверить, как заставить тот же принцип работать в батареях большего размера.

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