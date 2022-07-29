Жителя Кирьят-Аты арестовали с 11 килограммами кокаина при въезде в страну

По данным полиции, подозреваемый, житель Кирьят-Аты, проник с чемоданом в группу пассажиров, к которой он не принадлежал, и пытался переправить в Израиль опасные вещества — на миллионы шекелей.

Около двух недель назад полиция арестовала жителя Кирьят-Аты в Израиле, который прилетел из Франции с чемоданом, содержащим вещества, предположительно являющиеся опасными наркотиками типа кокаина и кетамина, весом 11 килограммов. Стоимость наркотиков оценивается в 4,5 миллиона шекелей, и есть подозрение, что он пытался незаконно ввезти их в Израиль. Вчера было подано заявление на подозреваемого прокурору.

Расследование началось, когда детективы подразделения 474 зоны Национальной гвардии заметили в пассажирском зале мужчину с чемоданом. Мужчина передвигался по залу и, по данным полиции, проник в группу пассажиров, членом которой он не являлся. По подозрению сыщиков он был задержан для проведения экспертизы, в результате которой выяснилось, что чемодан имел двойную стенку, в которой находилось вещество. В ходе расследования, проведенного полицией района Хуф, выяснилось, что 22-летний подозреваемый неоднократно покидал страну, имея при себе большое количество растения типа гат, которое запрещено к ввозу во Францию.

По данным полиции, по возвращении в Израиль неизвестный попросил его вывезти чемодан с наркотиком за сумму в несколько тысяч шекелей. Срок его задержания время от времени продлевался, и вчера против него было подано заявление прокурора, а также просьба арестовать его до окончания разбирательства.

Инспектор Шади Сиага, сотрудник следственной группы полицейского участка «Хуф»: «Полиция Израиля ведет непрерывную и ежедневную борьбу со злом наркотиков. Мы будем продолжать действовать всеми доступными нам средствами, открыто и тайно, чтобы привлечь к ответственности преступников, которые производят, торгуют и импортируют наркотики, отравляющие население, и все это ради защиты здоровья и безопасности людей».

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.