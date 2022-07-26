Жителю Иерусалима предъявлено обвинение в организации детского сада по приказу ХАМАСа

Палестинцу предъявлено обвинение в том, что он якобы открыл детский сад и столовую по приказу ХАМАСа с целью усиления влияния террористической группировки в Восточном Иерусалиме, сообщает Министерство юстиции.

Согласно обвинительному заключению, Билал Суб Лабан в марте встретился с оперативником ХАМАСа в Турции, который поручил ему «продвигать деятельность ХАМАСа» в Восточном Иерусалиме.

Ему было поручено создать детский сад, столовую и некоммерческую организацию, используемую для хищения средств террористической группы, вербовки членов и раздачи палестинских флагов, говорится в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, Лабан, житель Иерусалима, также встречался с турецкими туристами на Храмовой горе в июне и собирал с них деньги для ХАМАСа.

Лабан был арестован 28 июня, и у него было изъято около 13 тысяч долларов. Он обвиняется в членстве в террористической организации, использовании средств для террора и препятствовании правосудию.

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