5 вещей в спальне, от которых срочно нужно избавиться

Для того чтобы улучшить свой отдых, вам следует оставить там только самое необходимое.

Если ваша спальня превратилась в хаос из разных вещей, то пришло время провести тщательную уборку и избавиться от всего, что мешает вам получить качественный отдых. Профессиональный организатор Дженнифер Джаррет рассказала, как правильно организовать спальню.

Об том пишет "Real Simple".

Начните с испорченных простыней и одеял. Если они загрязнены или порваны, то пора выбросить их и приобрести новые. Качество и привлекательность постельного белья имеют огромное значение для вашего сна. Новый комплект простыней может сразу осветить комнату и сделать ваш сон более приятным. Старые простыни и одеяла можно сдать на переработку текстиля или передать в приют для животных, чтобы они нашли новое применение, - советует Джарретт.

Если в вашей спальне есть комод или тумбочка, заваленные книгами, которые вы даже не читаете, самое время убрать их. Поставьте себе правило хранить на комоде не более двух книг, остальные сложите в книжный шкаф. Уменьшение визуального беспорядка поможет вам лучше расслабиться и отдохнуть.

Пора избавиться от старых журналов. Независимо от того, где они хранятся - в шкафу, на тумбочке или в ящике, скорее всего, они вам уже не нужны. Журналы могут скапливаться в разных уголках комнаты и только нагромождают мусор. Выбросьте их все и освободите пространство.

Не забудьте проверить туалетный столик и средства по уходу за кожей. Вероятно, среди ваших косметических средств найдутся просроченные. Многие косметические продукты имеют ограниченный срок годности - если что-то у вас давно стоит, скорее всего, его пора выбросить. Старые средства могут стать источником бактерий и пагубно сказаться на состоянии вашей кожи.

И, наконец, освободите свой шкаф от старых носков. Вам не понадобятся носки, о которых вы думаете "на всякий случай". Освободите место для новой одежды и избавьтесь от ненужного хлама.

Проведя тщательную уборку и избавившись от ненужных вещей в спальне, вы создадите более уютную и спокойную атмосферу, где сможете полноценно отдыхать и заряжаться энергией.

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