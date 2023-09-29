Почему в квартире собирается много пыли - эксперты назвали причину

Если ваш дом постоянно опылен, несмотря на все ваши уборки, проблема может быть несколько глубже.

В вашем жилище скрыто множество источников пыли, которые часто остаются незамеченными. Если вы замечаете усиление аллергических реакций или ощущаете, что чистота вашего дома уступает желаемому, то, возможно, настало время провести тщательную уборку и избавиться от пыли. Доктор медицинских наук Соня Каджигал поделилась советами о том, как это сделать.

Об этом пишет "Real Simple".

Вероятно, главной причиной накопления большого количества пыли в вашем доме является недостаточная вентиляция. Если к этому добавить редкую уборку, это может создать благоприятные условия для скопления не только пыли, но и пылевых клещей.

Пылевые клещи обитают в матрасах, подушках и обивке мебели. Если у вас нет антиаллергенных наволочек для матрасов и подушек, стоит задуматься о приобретении таковых. Они помогут предотвратить появление новых пылевых клещей и снизить раздражение у лиц, страдающих аллергией и астмой.

Другой потенциальный источник пыли - ваши шторы. Регулярная химчистка или замена штор на жалюзи может быть разумным шагом.

Ковры в вашем доме также могут скрывать значительное количество пыли. Хотя вы не можете избавиться от них, регулярная и тщательная очистка поможет снизить скопление пыли.

Не забывайте и о своих домашних питомцах. Чтобы уменьшить количество пыли, вызванной ими, рекомендуется ограничивать их доступ к самым загрязненным участкам вашего дома и регулярно заботиться о гигиене ваших кошек и собак, например, купая их чаще.

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