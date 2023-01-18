Замените эти семь простых продуктов в рационе для лучшего пищеварения

Кишечник является ключевым игроком во множестве биологических процессов, которые могут иметь широкое влияние на наше общее самочувствие.

В сегодняшнем безумно занятом мире фаст-фуда большинство из нас в конечном итоге ест продукты, которые вредны для нашего кишечника. В результате мы боремся с хроническими болями в желудке, вздутием живота, несварением желудка, запорами и наиболее распространенной проблемой, с которой мы сталкиваемся, — кислотным рефлюксом. Все эти проблемы входят в вашу жизнь из-за мелких ошибок питании.

Медпортал HealthShots поговорил с диетологом Дипти Хатуджей, чтобы она поделилась некоторыми альтернативами популярной пище для поддержания здоровья кишечника.

1. Замените молоко кефиром

Кефир можно заменить молоком для людей с непереносимостью лактозы.

2. Замените сладкие напитки чайным грибом

Это отличная замена газированному напитку с высоким содержанием сахара. Чайный гриб — это напиток, полученный путем ферментации сладкого чая культурой дрожжей и бактерий. Небольшое количество сахара, добавляемого в чайный гриб для процессов ферментации, расщепляется, в результате чего получается напиток с низким содержанием сахара, полный полезных микробов и органических кислот.

3. Замените творог или майонез живым йогуртом

Хотя творог сам по себе является пробиотиком, йогурты маркируются как живые культуры и содержат большее количество этих живых пробиотических бактерий, что очень полезно для здоровья кишечника.

4. Замените красное мясо фруктами и овощами

Они являются хорошей заменой для красного мяса, так как некоторые фрукты и овощи содержат пребиотики, которые не только улучшают здоровье кишечника, но и богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые повышают иммунитет и борятся с рядом дегенеративных расстройств.

5. Замените сладкие хлопья овсянкой

Замените хлопья для завтрака, покрытые сахаром, на цельнозерновой завтрак, такой как овес, который не содержит сахара. Они богаты антиоксидантами и способствуют развитию здоровых бактерий в кишечнике. Кроме того, это помогает облегчить запор.

6. Замените белый хлеб хлебом на закваске

Это отличная замена белому или пшеничному хлебу. Его готовят на закваске, представляющей собой ферментированную смесь муки и натуральных дрожжей. Он лучше усваивается, чем обычный хлеб, потому что в процессе ферментации белого хлеба расщепляется клейковина, вызывающая вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

7. Замените не пророщенную чечевицу на пророщенную

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