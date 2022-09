Ученые выяснили, кто изобрел шоколад

Самое раннее свидетельство использования какао — ферментированных, высушенных семян плода, растущего на южноамериканском какао-дереве Theobroma, — датируется примерно 5 300 лет назад археологическими раскопками Санта-Ана-Ла Флорида на юго-востоке Эквадора, которые приписывают к культуре Майо-Чинчипе, согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Nature Ecology & Evolution. Но вполне вероятно, что это растение использовалось людьми по всей Южной Америке задолго до этого, поскольку 5 300 лет назад дерево уже находилось за пределами своего естественного ареала.

Об этом сообщает Live Science.

Однако коренные жители Южной Америки не потакали своим пристрастиям к сладкому. Шоколад, который они придумали, очень отличается от шоколада, который нравится большинству людей сегодня.

Традиционный какао-напиток готовили путем добавления молотых какао-бобов в воду и обычно он был горьким. Считается, что сахара во фруктовой мякоти также могут ферментироваться в алкогольный напиток. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в журнале Nutrients, полученная пенистая смесь считалась одновременно лекарством и афродизиаком, и это высоко ценилось элитой древних обществ.

Согласно статье Бостонского университета, ольмеки, которые жили на юге современной Мексики между 1 500 г. до н.э. и 400 г. до н.э., считали какао подарком своих богов, а его подношение связывало верующих с божественным.

Ко времени прибытия испанских конкистадоров в начале 16 века н.э. какао выращивали почти повсеместно в Центральной и Южной Америке, а сейчас его выращивают в тропических регионах по всему миру.

«Но фактической точкой происхождения считается бассейн Амазонки», — сказала Кэмерон Макнил, доцент антропологии в Леман-колледже в Городском университете Нью-Йорка и археоботаник, который пробовал какао по всему региону.

По его словам, люди достигли южных регионов Южной Америки около 14 500 лет назад (и некоторые спорные места предполагают, что первые американцы прибыли за много тысяч лет до этого), но точно неизвестно, когда первые люди прибыли в Амазонию.

По словам Макнил, первые какао-напитки, возможно, были не почти кипящими, как горячий шоколад сегодня, а скорее прохладными: «Я путешествовала по Мезоамерике, пробуя традиционные какао-напитки, и я бы сказала, что они теплые, но не горячие. В некоторых мезоамериканских рецептах какао-напитков также используется чили, чтобы сделать их острыми, например, в напитке майя и ацтеков xocolatl, откуда происходит английское слово «шоколад», но неизвестно, кто ввел чили в рецепты этих древних напитков», — сказала она.

Одна из причин популярности какао заключается в том, что оно содержит кофеин, стимулятор, который также содержится в кофе. По словам Макнил, в то время как другие стимуляторы были доступны в Южной Америке, какао было единственным стимулятором в Мезоамерике, и, возможно, поэтому оно было принято и стало там источником богатства.

С 16 века шоколад был завезен из Нового Света в Европу в качестве напитка и вскоре стал символом роскоши. Согласно The Oxford Companion to Sugar and Sweets, то, что большинство из нас сейчас называет шоколадом, — плитка шоколада — было изобретено в 1847 году британской компанией JS Fry and Sons.

В 1795 году Джозеф Сторрс Фрай запатентовал метод измельчения какао-бобов с помощью паровой машины. Его сыновья позже объединили какао-порошок, какао-масло и сахар, чтобы сделать твердую шоколадную плитку, которая стала популярной в Европе. В конечном итоге компания продала несколько шоколадных изделий, в том числе первое шоколадное пасхальное яйцо в 1873 году, а конкурирующие компании, такие как Cadbury и Rowntree’s, помогли распространить лакомство по всей Британской империи и за ее пределами. Швейцарцам особенно понравился новый шоколад, и в 1870-х годах швейцарская компания Nestlé использовала сухое молоко для производства первой плитки молочного шоколада.

Первая плитка молочного шоколада массового производства была продана в США в 1900 году Милтоном Херши, который до этого продавал карамельки. Шоколадные батончики стали особенно популярны в США в 1920-х годах, когда перекусы процветали, поскольку употребление алкоголя снизилось из-за сухого закона.

