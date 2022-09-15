Назван популярный фрукт, который может вызвать бесплодие и рак

Предоставленная информация актуальна только для купленных в супермаркете товаров, отмечают ученые. Она не касается выращенных собственноручно или купленных у фермеров плодов.

Американские специалисты из экологической рабочей группы проанализировали 36 тысяч образцов 48 фруктов и ягод и составили список самых опасных.

Первое место в антирейтинге заняла клубника. Всему виной пестициды, содержание которых иногда достигает уровня 70%. Практически все образцы клубники содержат вредные вещества, негативно влияющие на состояние и работу организма.

По мнению специалистов, пестициды в больших количествах могут вызвать бесплодие, диабет, болезнь Паркинсона, ожирение и даже онкологию.

Конечно, пестициды также содержатся в других фруктах, овощах и ягодах, включая груши, виноград, помидоры, картофель и многое другое. Однако, как показывают исследования, их концентрация в клубнике превышает допустимую норму.

Чтобы не подвергать организм опасности, лучше ограничиться небольшим количеством клубники за сезон или вырастить ее самостоятельно.

Если выбросить покупные фрукты, и перейти на домашнюю клубнику, у них есть одно преимущество: они очищают организм и обновляют состав крови.

Плоды увеличивают количество эритроцитов, обладают антибактериальным противовоспалительным действием, улучшают пищеварение, способствуют выработке гормона радости, укрепляют ткани и сосуды и улучшают работу сердца.

Противопоказания есть, но они больше ограничиваются индивидуальной непереносимостью, расстройствами желудочно-кишечного тракта и язвенной болезнью.

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Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.