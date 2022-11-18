Кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами

Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.

Ученые пришли к выводу, что общаться с кошками на их языке вовсе не сложно — только не стоит улыбаться по-человечески, скаля зубы, лучше улыбнитесь, как кошка — прищурив глаза.

Об этом пишет Фокус.

Отмечается, что в новом исследовании ученые из университета Сассекса в Великобритании сосредоточились на том, чтобы помочь людям разгадать кошачий алфавит и наконец-то найти общий язык со своими питомцами.

По словам автора исследования Карен МакКомб, существует некая кошачья улыбка — владельцы животных, скорее всего замечали, что расслабленный и довольный кот сидит с «частично закрытыми глазами» и медленно моргает. Ученые пришли к выводу, что это и есть улыбка котов и, видимо, люди могут общаться с питомцами, копируя эти выражения.

В ходе исследования было проведено два эксперимента. Во время первого владельцы медленно моргали двум десяткам кошек из 14 разных домовладений. Как только кошки устраивались поудобнее в одном из свои любимых уголков, владельцев просили расположиться на расстоянии около метра от питомца и медленно моргать, когда кошка смотрит на них.

«В ходе эксперимента камеры фиксировали лицо владельца и мордочки котов, а затем сравнили записи с видео того, как кошки моргают без участия человека. Результаты исследования показали, что кошки с большей вероятностью будут медленно моргать на своих хозяев, когда те медленно моргают на них, в сравнении с отсутствием взаимодействия», — говорится в статье.

Во втором эксперименте также приняли участие чуть более 20 кошек из восьми разных домовладений. На этот раз моргали не владельцы животных, а исследователи, которые ранее не встречались с животными. Камеры также снимали лица исследователей и мордочки людей, однако также задокументировали их лица в момент, когда они лишь смотрели друг на друга, не моргая.

«Как и в предыдущем эксперименте ученые смотрели на кошек и медленно моргали, однако кроме этого они также тянули к кошке руку. Исследования показывают, что кошки не только с большей вероятностью моргали в ответ, но и приближались к вытянутой руке, после того, как ученые моргнули», — пишет издание.

По словам Маккомб, их исследования является первым, которое пролило свет на «универсальный язык» общения с кошками с помощью медленного моргания.

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