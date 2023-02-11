В Тель-Авиве запустили ферму по производству зеленой икры

За выращиванием ряски, которая является основой для изготовления икры, следит искусственный интеллект.

Израильский агротехнологический стартап GreenOnyx открыл полностью автономную ферму в Тель-Авиве для выращивания зеленых суперфудов на основе ряски и икра — один из них, пишет The Time of Israel.

Цель стартапа — производить питательные суперфуды по доступной цене.

Ципи Шохам, соучредитель и генеральный директор GreenOnyx заявил, что его профессиональный опыт в области исследования рака привел к признанию важности полезной свежей зелени. Она укрепляет клеточную силу, предотвращает болезни и позитивно влияет на продолжительности жизни.

Ряска содержит больше железа, чем шпинат, больше цинка, чем брокколи или капуста, и больше калия, чем любая другая зеленная культура.

Растение на ферме можно производить круглый год без вмешательства людей, урожайность ряски — 40 тонн в год.

Зеленый суперфуд будет продаваться в 200-граммовой упаковке по 22 шекеля. Ряску можно добавлять практически к любому блюду или напитку. Продукты из ряски уже поступили в ряд ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, по всему миру.

Ранее Курсор писал, что самой полезной зеленью, которая предотвращает ряд заболеваний, признан укроп.

Напомним, диетологи назвали лучшие зимние овощи для плоского живота после 40 лет.