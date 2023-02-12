Врач перечислила продукты, которые богатые йодом

Очень важно следить за балансом йода в организме.

Йод является питательным веществом и очень важен для полноценного здоровья на всех этапах жизни. Он нормализует функцию щитовидной железы, помогает бороться со стрессом, а также обеспечивает организм энергией. Но в каких продуктах его искать?

Об этом рассказала на своем Telegram-канале врач Мария Воронина.

Специалист отметила, что в свой рацион следует добавить картофель. Запеченный или приготовленный с кожурой овощ обеспечивает организм 60 мкг йода.

Также этим микроэлементом богата гималайская кристаллическая соль. Все виды поваренной соли содержат йод, но они обычно теряют свои врожденные минералы из-за обработки. Необработанная гималайская соль содержит около 500 мг йода.

Еще стоит обратить внимание на клюкву. Эта ягода обладает антиоксидантными свойствами и является богатым источником йода. В 120 г клюквы содержится около 400 мкг йода.

Далее в списке идет фасоль или морская фасоль. Эти продукты также считаются богатым источником йода, но лучше их употреблять в качестве бобов. В половине стакана темно-синей фасоли — около 32 мкг йода.

Не стоит забывать и о ламинарии. Море – природный источник йода, потому водоросли отличаются высоким содержанием этого элемента. В одной порции ламинарии в четыре раза больше йода, чем нужно употреблять в сутки.

«Курсор» писал ранее, что щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, который отвечает за выработку гормонов. И чтобы он работал без сбоев, важно обогащать рацион правильными продуктами.

Еще мы писали, что рыба — один из самых ценных продуктов питания, поэтому ее стоит периодически добавлять в рацион, особенно красную рыбу, которая богата на витамины, микроэлементы и антиоксидантные вещества. Однако употреблять ее можно не всем.