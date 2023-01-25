Врач перечислила лучшие продукты для щитовидной железы

Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, который отвечает за выработку гормонов. И чтобы он работал без сбоев, важно обогащать рацион правильными продуктами.

Об этом на своей странице в Telegram рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, свое меню периодически важно обогащать тунцом. У людей с низким уровнем витамина D повышается уровень антител к гормонам и общее состояние из-за этого ухудшается. А антитела провоцируют иммунную систему и «нападают» на ткани щитовидной железы, вызывая их воспаление. Чтобы этого не произошло, нужно употреблять мясо тунца, потому что оно помогает поддерживать нормальную работу щитовидной железы.

Также добавьте в рацион сардины, потому что они имеют в своем составе омега-3 жирные кислоты, укрепляющие иммунитет и снижающие воспаление.

Следующий продукт — белые бобы. Врач отмечает, что очень мало гормонов щитовидки производится при недостатке железа, а в одной порции бобовых его содержится около 8 мг.

Кроме этого, рекомендуется добавить в меню тыквенные семечки, поскольку всего 30 г продукта обеспечивают до 70 процентов суточной потребности организма в цинке, а этом микроэлемент важен для работы щитовидной железы.

Также обогатите рацион грецкими орехами и морскими водорослями.

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