Нутрициолог рассказала, кому стоит исключить из рациона красную рыбу

Рыба — один из самых ценных продуктов питания, поэтому ее стоит периодически добавлять в рацион, особенно красную рыбу, которая богата на витамины, микроэлементы и антиоксидантные вещества. Однако употреблять ее можно не всем.

Нутрициолог Алена Степанова отметила, какой категории людей стоит исключить красную рыбу из меню и почему.

По словам специалиста, этот продукт стоит аккуратно вводить в рацион людей, у которых наблюдается пищевая непереносимость, а также есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

При выборе красной рыбы стоит обратить внимание на ее окрас, если он бледный, тогда это свидетельствует о том, что рыба не первой свежести. Если же она слишком яркая — это тоже нехорошо, ведь, возможно, в корме для рыбы присутствовали красители, а значит она может быть опасной для употребления.

Чтобы сохранить в красной рыбе полезные вещества нутрициолог рекомендуют ее не жарить, а тушить, варить или же готовить на пару. Этот продукт отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка.

«Курсор» писал ранее, что диетолог Асият Хачирова говорит, что есть сорта рыбы, которые не полезны для здоровья и содержат много ртути. Также следует воздержаться от частого употребления соленой рыбы.

Еще мы писали, что артрит — это широкое определение группы патологий, которые поражают суставы и окружающую соединительную ткань. Недуг может возникнуть внезапно и вызвать существенный дискомфорт, поэтому врачи рекомендуют сделать все возможное, чтобы предотвратить его появление. И один из факторов, которые может снизить риск развития заболеваний — ограничение в рационе двух видов рыбы.

Напомним, что при помощи регулярного потребления рыбы можно существенно снизить шансы столкнуться с раком толстой кишки. Этот продукт следует есть не реже, чем 3 раза в неделю.