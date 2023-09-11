95-летний кардиолог из Японии поделился секретами долгой и счастливой жизни

Рейдзо Мика Криббс живет в Осаке. Ему 95 лет и продолжает вести активный образ жизни.

Об этом его внучка рассказала в материале для CNBC.

Рейдзо Мика Криббс, известный врач и долгожитель назвал 8 главных правил своей жизни, которые позволяют ему даже в почтенном возрасте быть в форме.

Утренняя прогулка. Рейдзо и его супруга встают очень рано, и уже к 5 утра начинают утреннюю прогулку. Обычно они гуляют от получаса до часа и делают не менее 7000 шагов.Их прогулки могут быть по горным тропам к водопаду Минох или в окрестностях Икеда. А еще у них есть свои места силы, к которым они стараются попасть каждое утро.

Тренировки. После прогулки 95-летний кардиолог обязательно делает физические упражнения. Начинает с растяжек, потом серия силовых тренировок и упражнения на балансировку.

Каждый день он тщательно подбирает разные упражнения, исходя из своих способностей и следит за тем, чтобы оставаться активным. При этом он стремится не сильно напрягать тело.

Общение в соцсетях. После тренировки Рейдзо достает свой ноутбук и заходит в социальные сети - Facebook и Instagram. Он знает, что по данным многих исследований, социальная изоляция пожилых людей приводит к высокому уровню одиночества.

И хотя он живет не один, у него есть любимая жена, он старается повышать свое эмоциональное благополучие - с помощью прочных связей с другими людьми в глобальном сообществе, включая всех своих внуков в США.

Записи в блоге - врач ведет собственный блог и старается ежедневно уделить хотя бы несколько минут, чтобы записать свои мысли, опыт и идеи. Сейчас в этом блоге более 1000 постов.

Время для новых хобби. Во время пандемии Рейдзо начал заниматься садоводством, так как вдохновился цветами и растениями, которые часто видел во время своих прогулок. А по предложению своей супруги он начал играть на блок-флейте, деревянном духовом музыкальном инструменте. Изначально он увлекся этой игрой, так как думал, что это поможет ему лучше дышать и глотать. Никогда не поздно осваивать новые навыки.

Перерыв на сонРейдзо после всех этих упражнений обязательно делает паузу, чтобы набраться снова сил и сохранить энергию. . Поэтому он дополнительно спит несколько раз днем.

Первый получасовой сон утром - около 8 или 9 утра. А второй раз - во второй половине дня, он часто засыпает во время чтения. Его умение знать, когда нужно сделать перерыв, во многом способствует его долголетию.

Вкусная еда. Экс-кардиолог и его супруга очень активны, а соответственно - нуждаются в хорошем питании. Он любит лакомиться красным мясом, сырами и изысканными винами. А его жена во все домашние японские блюда добавляет обязательно разнообразные овощи. Каждый прием пищи в их доме заканчивается горячим чаем, который способствует пищеварению и успокаивает организм.