Ученые сняли на видео недавно открытый вид больших ракообразных существ

Видео с этим интересным созданием показали в сети.

Группа ученых смогла открыть новый вид ракообразных. Животное назвали Eurythenes atacamensis. Эти существа проживают в Тихом океане на глубине от пяти до восьми километров.

Об этом сообщает Sciencealert.

Их размеры довольно большие, если сравнивать с их ближайшими «родственниками». В длину их тела имеют не более 8 сантиметров.

По словам ученых, новый вид ракообразных – это амфипод, который тесно связан с креветками.

Как рассказала кандидат наук Джоанна Вестон из Университета Ньюкасла, эти существа питаются в основном падалью.

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