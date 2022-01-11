Ученые показали видео, на котором рыбы демонстрируют свою ранее неизвестную способность

Ученые выяснили, что рыбы Poecilia sulphuraria, которые обитают преимущественно в водах Мексики, могут образовывать стаи из большого количества особей (до 100 тысяч). При возникновении чувства опасности они начинают синхронные движения, создавая волну. Тем самым рыбы отпугивают хищных птиц.

Об этом сообщает научный журнал Current Biology.

Авторы статьи Йенс Краузе написал ее вместе с коллегами из Института пресноводной экологии и рыбоводства имени Лейбница. По словам экспертов, исследование проводилось в населенном пункте Теапа.

Именно в этой местности расположились источники Банос-дель-Асуфре, имеющие вулканическое происхождение. В них вода не очень подходит для того, чтобы в ней проживали рыбы из-за маленького количества кислорода, и больных объемов токсичного сероводорода.

Однако именно в этих водах и обитают эти занимательные рыбки Poecilia sulphuraria. Их уникальную способность удалось снять на видео.

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