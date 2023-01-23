Аквалангисты сняли редкого гигантского кальмара

Аквалангисты сняли на камеру редкого 2,5-метрового гигантского кальмара, который плавал возле западного побережья Японии.

Об этом сообщает Science Alert.

В январе Йосуке Танака и его супруга Мики, занимающиеся дайвингом в городе Тойоока (Япония), узнали от продавца рыболовного снаряжения о кальмаре, которого тот заметил в бухте. Пара сразу взяла свою лодку, потому что хотела увидеть существо, плавающее возле скалистой береговой линии.

«Это был гигантский кальмар. Мы не видели тех быстрых движений, которые свойственны многим рыбам и морским существам. Его щупальца и плавники двигались очень медленно», — сказал Йосуке Танака.

Огромный размер животного и его глаз поразил аквалангистов, и Танака сказал, что он представил, как кальмары используют свою силу для борьбы с китами, которые являются одними из их основных врагов.

«Я видел, как двигаются его щупальца. Я подумал, что было бы опасно, если бы они сильно схватили меня и унесли куда-то», — сказал он.

Известно, что гигантские кальмары населяют воды вокруг Японии и порой оказываются выброшенными на берег. Встретить их в дикой природе остается – редкое явление.

Мужчина утверждает, что существо казалось слабым и двигалось «очень вяло». Кусочки кожи отваливались от его туловища. По его словам, этот опыт навсегда останется с ним.

«Это было очень захватывающе. Я думаю, что нет ничего более редкого, чем это. Я слышал, что об этом существе мало что известно. Буду рад, если это поможет нам узнать больше», — сказал он.

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