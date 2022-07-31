Американские ученые создали матрас, на котором можно быстро заснуть

В серии экспериментов ученые попросили 11 испытуемых использовать матрас по определенному графику. В одни дни добровольцы ложились спать на два часа раньше обычного, а в другие — в удобное для них время. Исследование показало, что во всех случаях матрас ускорял процесс засыпания — в среднем на 58%.

Инженеры из Техасского университета в Остине создали матрас с набором электронных компонентов, который анализирует состояние человека и делает его температуру максимально комфортной и расслабляющей для человека.

В статье говорится, что благодаря колебаниям температуры матрас быстро вызывает чувство сонливости, а также погружает пользователя в глубокий сон.

Серия тестов показала, что добровольцы засыпают примерно на 58% быстрее с умным матрасом, чем без него, говорится в описании нового продукта.

По словам ученых, матрас состоит из нескольких слоев, которые нагреваются неравномерно.

«Шея, руки и ноги пользователя слегка нагреваются, чтобы усилить кровоток для отвода тепла, а туловище охлаждается для дополнительного расслабляющего эффекта», — рассказали они.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Тель-Авивского университета изобрели наклейку, которая определяет, лжет ли человек. По их словам, их умная наклейка, содержащая электроды, которые могут контролировать и измерять активность мышц и нервов, достигла непревзойденного уровня успеха в 73 процента, хотя и в небольшой тестовой группе из 40 человек. (Двое были исключены за то, что «никогда не лгали»).

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