Американский диетолог рассказал, как чернослив влияет на здоровье женщин

В рацион периодически стоит добавлять сухофрукты, потому что они являются не просто вкусным лакомством, но и источником полезных витаминов и ценных микроэлементов. Особенно продукт стоит употреблять женщинам.

Об этом пишет Woman24.

Американский диетолог Кристофер Мор отметил, что чернослив улучшает работу пищеварительной системы, в частности очищает желудок от шлаков и токсинов. В 100-граммовой порции сухофрукта содержится 7 граммов клетчатки, что составляет необходимую для организма ежедневную норму. Женщинам в день желательно съедать от 22 до 28 граммов этого микроэлемента.

Также чернослив способствует укреплению костей. Результаты исследования показали, что употребление 5-6 черносливов в день помогает избежать потери костной массы и способствует ее укреплению. Установленный факт особенно важен для женщин с пониженным уровнем эстрогена в постменопаузе. Более того, сухофрукт помогает защитить сердечно-сосудистую систему.

«Курсор» писал ранее, что с целью профилактики разного рода хронических недугов женщинам рекомендуют почаще добавлять в свой рацион чернослив, зелень, семена льна, жирную рыбу, грецкий орех и ферментированные продукты.

Еще мы писали, что людям, у которых часто поднимается давление, необходимо следить за своим рационом питания и водным балансом. Ученые из Мексики в ходе эксперимента обнаружили продукт, который должны употреблять гипертоники, потому что он помогает нормализовать показатели и улучшить самочувствие.