Медики назвали продукт, который полезен для гипертоников

Ученые Национальной школы биологических наук Мексики назвали продукт, который необходимо употреблять гипертоникам, потому что он помогает нормализовать давление.

Людям, у которых часто поднимается давление, необходимо следить за своим рационом питания и водным балансом. Ученые из Мексики в ходе эксперимента обнаружили продукт, который должны употреблять гипертоники, потому что он помогает нормализовать показатели и улучшить самочувствие.

Об этом сообщает Actualnews.

Эксперты советуют есть черную фасоль, потому что в ее составе много клетчатки, фолиевой кислоты, витамина В6 и других полезных микроэлементов. Благодаря продукту можно улучшить показатели холестерина в крови и снизить уровень сахара. Плюс ко всему, черная фасоль богата на калий, который необходим для нормализации давления.

Мексиканские исследователи выяснили, что продукт не только помогает при болезнях кровеносной системы и сердца, но еще и ускоряет обмен веществ.

Кроме этого, в черной фасоли содержится магний, который поспособствует росту костей. Употребление продукта приведет нормализации работы желудка и снизит вероятность развития атеросклероза.

«Курсор» писал ранее, что людям, страдающим гипертонией, рекомендуют перейти на растительную диету, потому что она помогает нормализовать давление и укрепляет работу сердечно-сосудистой системы.

Еще мы писали, что семейный врач Татьяна Захарова заявляет, что апельсиновый сок благодаря содержанию гесперидина, может эффективно снижать кровяное давление.