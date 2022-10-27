Эксперты назвали самые полезные продукты для организма женщины

Регулярное употребление в пищу «правильных» продуктов поможет сохранить не только здоровье, но и женскую красоту, обещают эксперты.
Об этом пишет Лента.
С целью профилактики разного рода хронических недугов дамам рекомендуют почаще добавлять в свой рацион чернослив, зелень, семена льна, жирную рыбу, грецкий орех и ферментированные продукты.
Ягодами врачи советуют баловать себя ежедневно. Причем, самыми полезными из них будут клубника и малина, поскольку они снижают риск развития онкологических заболеваний молочных желез.
Орехи также очень полезны, они помогают повысить колонии полезных бактерий в кишечнике, а также контролируют чувство аппетита.
Не менее полезными оказались ферментированные продукты, прежде всего, йогурт с кефиром и квашеная капуста, которые позволяют обеспечить организму эффективную профилактику заболеваний мочеполовой системы, а также нормализовать работу ЖКТ.
Обратить внимание стоит также на шпинат и мангольд, в которых содержится большое количество клетчатки, магния, кальция, фолата и витаминов групп А и К. Эти микроэлементы несут немало пользы для женщин в детородном возрасте, добавили медики.
Также «Курсор» сообщал, что базилик признали эффективным средством для профилактики деменции.