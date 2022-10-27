Эксперты назвали самые полезные продукты для организма женщины

Ученые назвали семь продуктов, которые способны оказать благотворное влияние на организм женщины. Их стоит употреблять хотя бы пару раз в неделю.

Регулярное употребление в пищу «правильных» продуктов поможет сохранить не только здоровье, но и женскую красоту, обещают эксперты.

Об этом пишет Лента.

С целью профилактики разного рода хронических недугов дамам рекомендуют почаще добавлять в свой рацион чернослив, зелень, семена льна, жирную рыбу, грецкий орех и ферментированные продукты.

Ягодами врачи советуют баловать себя ежедневно. Причем, самыми полезными из них будут клубника и малина, поскольку они снижают риск развития онкологических заболеваний молочных желез.

Орехи также очень полезны, они помогают повысить колонии полезных бактерий в кишечнике, а также контролируют чувство аппетита.

Не менее полезными оказались ферментированные продукты, прежде всего, йогурт с кефиром и квашеная капуста, которые позволяют обеспечить организму эффективную профилактику заболеваний мочеполовой системы, а также нормализовать работу ЖКТ.

Обратить внимание стоит также на шпинат и мангольд, в которых содержится большое количество клетчатки, магния, кальция, фолата и витаминов групп А и К. Эти микроэлементы несут немало пользы для женщин в детородном возрасте, добавили медики.