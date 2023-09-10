Американский диетолог рассказала, кому противопоказано употреблять фасоль

Продукт содержит много витаминов и микроэлементов.

Бобовые, в частности фасоль, являются источником ценного растительного белка и других минералов, поэтому их периодически нужно включать в свой рацион. Однако, есть категории людей, которым категорически противопоказан этот продукт.

Об этом рассказала американский диетолог Люсия Гарсиа, передает Quora.

По словам специалиста, фасоль необходимо исключить из меню людям, у которых диагностирована генетическая непереносимость растения - фавизм. Это заболевание возникает у тех, у кого в организме не вырабатывается глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G-6-PD). Употребление фасоли в таком случае может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности диарею, озноб, головокружение, потерю аппетита, повышение температуры.

Люсия Гарсиа отмечается, что избегать употребления бобовых также нужно людям, больным подагрой, потому что это может обострить заболевание. Бобовые трудны для восприятия людей из-за высокого содержания пуринов — химических соединений, которые являются основой нуклеиновых кислот и принимают участие в формировании и строении молекул ДНК и РНК.

"Курсор" писал ранее, что по словам американских специалистов, регулярное употребление в пищу бобовых провоцирует снижение массы тела. В частности, диетологи упомянули о необходимости употреблять фасоль, нуту, горох и чечевицу.

Еще мы писали, что ученые проанализировали рацион долгожителей и выяснили, что многие из них предпочитали хотя бы несколько раз в неделю употреблять на гарнир один особенный продукт. Интересно, что это один из самых доступных продуктов во всем мире, — это бобовые.