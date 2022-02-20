Анализ данных по передвижениях животных может помочь окружающей среде — исследование

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме, проанализировали плюсы и минусы восьми современных технологий отслеживания, используемых сегодня для диких животных . В анализе учитывались такие критерии, как частота сигналов местоположения, размер области, которую может покрыть технология, размер животного, использование технологии под водой и ее экономическая эффективность.

Обзор показал, что лучшей технологией в целом была обратная GPS, которая в основном использует акустические сигналы под водой и радиосигналы над сушей. Эта технология позволяла эффективно и одновременно отслеживать мелких животных как над землей, так и под водой, и была очень дешевой.

Исследование опубликовано в престижном рецензируемом журнале Science.

Некоторые технологии обратного GPS могут отправлять сигналы раз в секунду. Их использование выявило неизвестные ранее явления, в том числе определенное поведение, взаимодействие животных друг с другом и животных, взаимодействующих с людьми.

Например, новая реверсивная система GPS под названием ATLAS была разработана Натаном и профессором Сиваном Толедо из Тель-Авивского университета и их группами, которые успешно создали большую базу данных о перемещении диких животных, одновременно отслеживая многие десятки диких животных с точностью до секунды. несколько метров с высоким разрешением и в течение относительно длительного периода времени с использованием небольших недорогих радиометок, прикрепленных к животным.

Однако у системы обратного GPS были ограничения, в том числе то, что она требовала предварительной установки и обычно ограничивалась областью шириной примерно 100 км. Стандартный GPS, напротив, был легко доступен и мог охватывать гораздо большие территории, оставаясь при этом точным, но был более дорогостоящим, ограничивался более крупными животными и не мог использоваться под водой, поясняется в исследовании.

Вывод обзора заключался в том, что лучший способ добиться прогресса — это объединить все существующие технологии, чтобы использовать преимущества каждой из них.

«Сочетание перемещений и больших данных об окружающей среде может помочь определить влияние основных изменений окружающей среды и климата на взаимодействие животных и окружающей среды, тогда как данные о перемещениях в реальном времени могут предоставить уникальную информацию для сохранения биоразнообразия и управления экосистемами».

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